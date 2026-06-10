«Извините, ребята». Дю Плесси раскрыл проблему с анонсом следующего боя

Бывший чемпион UFC в среднем весе Дрикус дю Плесси сообщил, что уже подписал контракт на следующий поединок, однако анонс боя затягивается из-за его предполагаемого соперника.

На фоне слухов о возможном поединке на турнире UFC Oklahoma City в июле дю Плесси опубликовал загадочное сообщение в социальных сетях.

«Похоже, один небольшой персонаж согласился на бой, но поставить подпись под контрактом, оказывается, не так просто, когда понимаешь, что подписываешься лишь ради гарантированного гонорара за выход. Умно? Да. Страшно? Определённо. Извините, ребята, что анонс затягивается дольше, чем ожидалось. Со своей стороны я уже давно всё подписал и оформил», — написал дю Плесси.

Дрикусу дю Плесси 32 года. В 2024 году он стал чемпионом в среднем весе, после чего провёл две защиты. Всего на его счету в престижнейшей организации мира девять побед и одно поражение.