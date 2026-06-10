Дана Уайт ответил, действительно ли Стрикленду запретили посещать турнир UFC в Белом доме

Президент UFC Дана Уайт ответил, действительно ли чемпиону UFC в среднем весе американцу Шону Стрикленду запретили посещать турнир UFC White House — Freedom 250, который пройдёт 15 июня.

«Судя по всему, под запретом все, чёрт возьми. Конечно, Шону Стрикленду не запрещено посещать турнир UFC в Белом доме. Шон Стрикленд под запретом для всего человечества, ясно? Мы не хотим, чтобы он появлялся рядом с людьми. Он, чёрт возьми, появляется на турнире Power Slap, устраивает драки, и этот парень ясно дал понять, что не хочет участвовать в этом мероприятии, а теперь, судя по всему, Шон говорит, что его не пускают.

Никого не отстраняют. Ничью музыку не запрещают. Никого из представителей СМИ не отстраняют. И этот список можно продолжать бесконечно. … Буквально никого не отстранили от участия в этом мероприятии. … Вокруг много всякого дерьма. Никто не отстранён. Ничего не запрещено», — приводит слова Уайта портал MMAJunkie.