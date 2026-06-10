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Шон О'Мэлли — Айманн Захаби: когда бой, дата и время боя, где смотреть

Шон О'Мэлли — Айманн Захаби: когда бой, дата и время боя, где смотреть
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В понедельник, 15 июня, состоится турнир по смешанным единоборствам UFC White House — Freedom 250, в рамках которого состоится поединок между бывшим чемпионом UFC в легчайшем весе американцем Шоном О'Мэлли (19-3) и шестым номером рейтинга UFC в категории до 61 кг канадцем ливанского происхождения Айманном Захаби (14-2).

UFC 2026. UFC White House — Freedom 250, Вашингтон, США
Шон О'Мэлли — Айманн Захаби
15 июня 2026, понедельник. 05:00 МСК
Шон О'Мэлли
Не началось
Айманн Захаби

Их поединок начнётся ориентировочно в 5:00 мск. Бой, как и весь турнир, будут транслировать телеканалы «Матч! Боец» и «Матч ТВ». Кроме того, просмотр будет доступен на онлайн-платформе UFC Fight Pass. Спортивный портал «Чемпионат» также проведёт прямую онлайн-трансляцию поединка, в которой отразит наиболее важные детали и события.

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