Алекс Перейра — Сириль Ган: когда бой, дата и время боя, где смотреть

В понедельник, 15 июня, состоится турнир по смешанным единоборствам UFC White House — Freedom 250, в соглавном событии которого состоится поединок между бывшим чемпионом UFC в среднем и полутяжёлом весе бразильцем Алексом Перейрой (13-3) и экс-обладателем временного титула UFC в категории до 120 кг французом Сирилем Ганом (13-2). На кону их противостояния будет стоять звание временного чемпиона UFC в тяжёлом весе.

Их поединок начнётся ориентировочно в 5:30 мск. Бой, как и весь турнир, будут транслировать телеканалы «Матч! Боец» и «Матч ТВ». Кроме того, просмотр будет доступен на онлайн-платформе UFC Fight Pass. Спортивный портал «Чемпионат» также проведёт прямую онлайн-трансляцию поединка, в которой отразит наиболее важные детали и события.