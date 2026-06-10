Маурисио Руффи — Майкл Чендлер: когда бой, дата и время боя, где смотреть

В понедельник, 15 июня, состоится турнир по смешанным единоборствам UFC White House — Freedom 250, в рамках которого состоится поединок между бывшим претендентом на титул чемпиона UFC в лёгком весе американцем Майклом Чендлером (23-10) и девятым номером рейтинга UFC в категории до 70 кг бразильцем Маурисио Руффи (13-2).

Их поединок начнётся ориентировочно в 4:00 мск. Бой, как и весь турнир, будут транслировать телеканалы «Матч! Боец» и «Матч ТВ». Кроме того, просмотр будет доступен на онлайн-платформе UFC Fight Pass. Спортивный портал «Чемпионат» также проведёт прямую онлайн-трансляцию поединка, в которой отразит наиболее важные детали и события.