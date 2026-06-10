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«Я бы тоже запретил себе посещать турнир в Белом доме». Стрикленд ответил Уайту

«Я бы тоже запретил себе посещать турнир в Белом доме». Стрикленд ответил Уайту
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Чемпион UFC в среднем весе американец Шон Стрикленд отреагировал на заявление президента UFC Даны Уайта, который ранее опроверг мнение о том, что Шону запретили посещать турнир UFC White House — Freedom 250.

«Дана сказал, что меня не пригласили… Хантер после поединка с Чимаевым сказал мне, что всё устроит… Позже мне позвонили из UFC и сказали, что я не получил разрешения на посещение турнира UFC в Белом доме. Я даже не расстроен, что меня не допустили. Можете себе представить, как я сижу рядом с Каш Пателем (директор ФБР. — Прим. «Чемпионата»)? Чёрт, я бы тоже запретил себе посещать турнир в Белом доме», — написал Стрикленд на своей странице в социальной сети Х.

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