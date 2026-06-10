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Гейджи упрекнул Топурию за предсказывание исходов поединков. Илия отреагировал

Гейджи упрекнул Топурию за предсказывание исходов поединков. Илия отреагировал
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Непобеждённый 29-летний действующий обладатель титула UFC в лёгком весе испано-грузин Илия Топурия и временный чемпион UFC в категории до 70 кг американец Джастин Гейджи во время совместного интервью на спортивном ток-шоу Pat McAfee Show устроили перепалку, высказавшись нелестно в адрес друг друга.

Гейджи: Я не говорил ничего личного. Когда мы находимся на неделе боя, мы очень эмоциональны и всё принимаем на свой счёт.
Топурия: У меня нет к тебе ничего личного, не беспокойся.

Гейджи: Я могу сидеть без дела и говорить, что предсказываю будущее и знаю, что нокаутирую его во втором раунде. На отметке 2:10 второго раунда… Но в этом спорте так не работает.
Топурия: На мой взгляд, первое различие между нами заключается в том, что ты только собираешься причинить мне боль, а я именно причиню тебе боль. Ты будешь только пытаться сделать что-то, а я сделаю это. В этом и есть большая разница между нами. Я не буду пытаться сделать что-то, а сделаю. Усыплю тебя в первом раунде… Не моргайте, это произойдёт очень быстро.

Гейджи: Нарцисс, который верит во всё, что говорит… Сидит без дела и нюхает свой пердёж…

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