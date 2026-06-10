Умар Нурмагомедов не выступит на турнире UFC в Абу-Даби из-за травмы соперника — менеджер

Девятый номер рейтинга UFC в категории до 61 кг американец Дэвид Мартинес получил травму и не сможет принять участие в поединке против бывшего претендента на титул чемпиона UFC в легчайшем весе россиянина Умара Нурмагомедова, который должен был пройти 25 июля на турнире UFC Fight Night 282 в Абу-Даби (ОАЭ). Об этом сообщил менеджер Али Абдель-Азиз на своей странице в социальной сети Х.

Кроме того, за последние несколько часов появилась неподтверждённая информация, что новым соперником Умара станет пятый номер рейтинга UFC в категории до 61 кг китаец Сонг Ядонг и их бой пройдёт на турнире UFC в Шанхае, который состоится в августе.