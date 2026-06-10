«Он станет величайшим в истории по общему признанию». Уайт — об Алексе Перейре

Президент UFC Дана Уайт выразил уверенность в том, что бывший чемпион UFC в среднем и полутяжёлом весе бразилец Алекс Перейра станет величайшим бойцом в истории смешанных единоборств, если ому удастся победить француза Сириля Гана и завоевать титул временного чемпиона UFC в тяжёлом весе. Их поединок пройдёт на турнире UFC White House — Freedom 250, который состоится 15 июня в Вашингтоне.

«Если Алекс Перейра завоюет третий пояс UFC, то, как мне кажется, он станет не просто величайшим бойцом ММА в истории, по моему мнение, но и по общему признанию. Этот парень раньше выступал в среднем весе. Поэтому если он завоюет пояс в тяжёлом весе, то будет довольно сложно спорить с тем фактом, что он является лучшим в истории ММА», — сказал Уайт во время общения с прессой.