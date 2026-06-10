Александр Усик и Дана Уайт вошли в топ-100 самых влиятельных людей в спорте в 2026 году

Авторитетный американский журнал Time представил список 100 самых влиятельных людей в спорте 2026 года, упомянув в том числе представителей бокса и смешанных единоборств.

Самые влиятельные люди в спорте в 2026 году по версии журнала Time из единоборств: