Александр Усик и Дана Уайт вошли в топ-100 самых влиятельных людей в спорте в 2026 году
Авторитетный американский журнал Time представил список 100 самых влиятельных людей в спорте 2026 года, упомянув в том числе представителей бокса и смешанных единоборств.
Самые влиятельные люди в спорте в 2026 году по версии журнала Time из единоборств:
- Александр Усик (чемпион мира по боксу по версиям WBC, WBA, IBF, The Ring и IBO в супертяжёлом весе, рекорд в профессионалах — 25-0);
- Дана Уайт (президент и генеральный директор международной спортивной организации UFC, а также лиги Power Slap);
- Аманда Серрано (чемпионка мира по боксу по версиям WBO, WBA и The Ring в женском полулёгком весе, рекорд в профессионалах — 54-4-1).
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