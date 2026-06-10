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Александр Усик и Дана Уайт вошли в топ-100 самых влиятельных людей в спорте в 2026 году

Александр Усик и Дана Уайт вошли в топ-100 самых влиятельных людей в спорте в 2026 году
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Авторитетный американский журнал Time представил список 100 самых влиятельных людей в спорте 2026 года, упомянув в том числе представителей бокса и смешанных единоборств.

Самые влиятельные люди в спорте в 2026 году по версии журнала Time из единоборств:

  • Александр Усик (чемпион мира по боксу по версиям WBC, WBA, IBF, The Ring и IBO в супертяжёлом весе, рекорд в профессионалах — 25-0);
  • Дана Уайт (президент и генеральный директор международной спортивной организации UFC, а также лиги Power Slap);
  • Аманда Серрано (чемпионка мира по боксу по версиям WBO, WBA и The Ring в женском полулёгком весе, рекорд в профессионалах — 54-4-1).
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