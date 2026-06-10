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Тарасов объяснил, какие цели ставят перед собой организаторы турнира UFC в Белом доме

Тарасов объяснил, какие цели ставят перед собой организаторы турнира UFC в Белом доме
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Российский менеджер бойцов ММА Виталий Тарасов объяснил, какие цели ставят перед собой организаторы турнира UFC White House — Freedom 250, который состоится 15 июня в Вашингтоне.

«Думаю, что турнир UFC в Белом доме гораздо более важен для американской публики, чем для российской. Мне кажется, что в нём будет очень много микрособытий, которые нам сложно понять без контекста. Наверное, единственное исключение — это поражение американца в главном бою вечера. С одной стороны, UFC делает громкий бой с участием Джастина Гейджи и Илии Топурии, с другой — с большой долей вероятности американец в нём проиграет. Перед этим француз Сириль Ган победит бразильца Алекса Перейру. Интересно, сколько в принципе американцев выиграет на турнире в центре политической жизни США, а сколько бойцов из других стран. Наверное, так UFC хочет ещё раз показать, что Америка это страна, где сбываются мечты любого человека. Честно говоря, интереснее всего было бы посмотреть такой турнир глазами гражданина США, который с детства живёт в стране и минимально вовлечён в политическую жизнь страны», — сказал Тарасов в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.

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