Александр Волкановски ответил, с кем и когда планирует провести следующий бой в UFC

Чемпион UFC в полулёгком весе австралиец македонского происхождения Александр Волкановски подтвердил желание провести следующий бой против непобеждённого первого номера рейтинга UFC в категории до 66 кг россиянина Мовсара Евлоева, а также рассказал о сроках возвращения в октагон.

«Очевидно, я хотел бы, чтобы о моём следующем поединке было объявлено, Даже не так — он должен быть анонсирован. Но вам надо понимать, что в UFC есть график, которому нужно следовать, с большим количеством чемпионов, с большим количеством других бойцов, с большим количеством крупных мероприятий. Возможно, как только они разберутся с предстоящими большими турнирами, смогут потом сосредоточиться на других вещах. Я искал вариант подраться в промежутке между августом и сентябрём. Сентябрь упоминался часто и всеми. Есть несколько дат, которые выглядят многообещающими.

Было бы здорово провести бой до моего дня рождения (до 29 сентября. — Прим. «Чемпионата»). Но, возможно, нам стоит подождать до этого момента. В этом виде спорта всегда нужно быть готовым к неожиданностям. Вот почему все любят ММА. В то же время Мовсар, безусловно, самый достойный соперник и главный претендент. Я хочу встретиться с лучшим, и это Мовсар. Я верю, что в UFC также хотят увидеть лучший бой, который только можно сделать в дивизионе. Поэтому уверен, что именно этот поединок и произойдёт», — приводит слова Волкановски портал MMAJunkie.