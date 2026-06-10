Гейджи — о Топурии: этот ублюдок раздражает, он считает себя богом

Временный чемпион UFC в лёгкой весовой категории американец Джастин Гейджи ответил на слова действующего обладателя титула UFC в лёгком весе испано-грузина Илии Топурии о неуважении к его бывшей жене.

— Что именно в комментариях Илии о вашем отце вас задело?

— Неважно, что бы его отец ни сказал обо мне, я бы никогда не обращался напрямую к нему. Это не моё дело. Мой отец — это мой отец. Он ведь даже ничего плохого не сказал. Конечно, он будет меня поддерживать. Он назвал его низким. Ну, очевидно, низкие парни злятся, когда их называют низкими.

— Оглядываясь назад, вы считаете, что зашли слишком далеко, или это была честная игра?

— А что я сказал? Вы имеете в виду намеки на его семейные дела? Но как именно я намекал на его семейные дела?

— Вы сказали...

— Я сказал, что он раздражает. Что никогда не хотел бы находиться с ним в одной комнате. Понимаю, почему от него может уйти кто угодно. Кто угодно: друг, жена, девушка, менеджер, тренер. Он постоянно говорит только о себе. Ходит вокруг и наслаждается собственным величием. Считает себя богом. Он устроил для меня похоронную процессию. Он хочет изображать из себя такого уважительного человека, при этом он, чёрт возьми, проявляет неуважение ко мне при каждой возможности.

Когда дело касается его семьи, никогда первым об этом не говорил. Если уж на то пошло, скорее защищал его жену. Я говорил: «Я могу понять». Этот ублюдок раздражает. Он несёт столько дерьма. Никогда не замолкает. И постоянно говорит только о себе. Так что да, это действительно раздражает, — заявил Гейджи в эфире CBS Sports.