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Дана Уайт: даже молния не остановит турнир UFC Freedom 250 у Белого дома

Дана Уайт: даже молния не остановит турнир UFC Freedom 250 у Белого дома
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Глава UFC Дана Уайт заявил, что турнир UFC Freedom 250, который пройдёт 14 июня на Южной лужайке Белого дома, состоится при любой погоде.

«[Крэйг] Борсари, мой руководитель производства, — это, наверное, самый педантичный человек на планете, у нас всё будет готово в воскресенье. Имею в виду, если почитать в интернете, то, *****, всё шоу в этот день собираются отменить.

Но мне плевать, снег ли, дождь ли, что угодно, мы выйдем — даже если будет молния. Вы все занимались спортом, когда росли. Когда была гроза, вы пережидали её, а когда она заканчивалась, вы играли. Вот что мы и сделаем. А если будет молния, узнаем об этом за несколько дней, тогда мы найдём обходной путь», — приводит слова Уайта издание MMA Junkie.

Согласно американскому нормативно-правовому акту, при начале грозы на мероприятии под открытым небом оно немедленно останавливается, а все участники, включая зрителей, должны быть перемещены в помещения во избежание трагедии.

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