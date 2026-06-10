Топурия — о шансах Гейджи: победить меня практически невозможно

Непобеждённый чемпион UFC в лёгком весе испано-грузин Илия Топурия оценил шансы временного чемпиона дивизиона американца Джастина Гейджи.

«Думаю, все понимают, что для Джастина это очень тяжёлый бой и что победить меня практически невозможно. Но в этом и заключается красота нашего бизнеса — в поединке может случиться всё что угодно», — приводит слова Топурии издание MMA Junkie.

Илии Топурии 29 лет. Грузинский боец выступает в UFC с 2020 года. Всего на его счету в престижнейшей организации мира девять побед и ни одного поражения. Джастину Гейджи — 37. Американский боец выступает в UFC с 2017 года. Всего на его счету в престижнейшей организации мира 10 побед и пять поражений.