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Сооснователь RAF — о поединке Чимаева с Дэнисом: все хотят увидеть, как ему наваляют

Сооснователь RAF — о поединке Чимаева с Дэнисом: все хотят увидеть, как ему наваляют
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Сооснователь лиги Real American Freestyle (RAF) Иззи Мартинес объяснил логику организации боя между бывшим чемпионом UFC Хамзатом Чимаевым и Диллоном Дэнисом, который возглавит турнир RAF 10.

«Ну, знаете, Диллон Дэнис… вы же видели, как он боролся с Колби [Ковингтоном], да? А потом — как Колби победил [Криса] Вейдмана, верно? Так вот, Дэнис был близок к тому, чтобы одолеть Колби, если вы помните тот бой на RAF. Так что, думаю, многие недооценивают Диллона только потому, что он такой классный болтливый ***.

Но от лица RAF скажу: работать с ним было очень приятно. Какой классный парень. Всегда приходит вовремя, всё делает как надо, уложился в вес. Нам действительно понравилось с ним взаимодействовать. У него появилась возможность сразиться с известным бойцом, а у Хамзата — выйти на ринг и набраться опыта в Real American Freestyle против парня, который вызовет большой ажиотаж. Ну, сколько людей не хотят увидеть, как Диллону Дэнису надерут задницу? И хотят, чтобы это сделал «Волк». Так что давайте на это посмотрим», — приводит слова Мартинеса издание MMA Junkie.

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