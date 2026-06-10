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UFC показал раздевалки бойцов в здании администрации президента США перед турниром

UFC показал раздевалки бойцов в здании администрации президента США перед турниром
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UFC показал первые кадры раздевалок бойцов, оборудованных в здании исполнительного офиса Эйзенхауэра (Eisenhower Executive Office Building), являющегося частью комплекса Белого дома в Вашингтоне. На опубликованном видео можно увидеть помещения, подготовленные для участников турнира UFC Freedom 250.

«Сегодня наш первый день в районе Белого дома — начинаем подготовку. Обычно во время бойцовской недели на месте работают от восьми до 12 человек. Они занимаются всем: от размещения в отеле и подготовки залов для тренировок до любой другой организационной работы.

Итак, у нас семь боёв. Первый начнётся в 20:00. В это время здесь должны находиться пять команд одновременно — это максимум, около 20 человек. Думаю, места более чем достаточно. Эти помещения гораздо больше многих раздевалок, которыми мы обычно пользуемся. Всё идеально.

Я работал на турнире в «Сфере», был на Fight Island. Но это, безусловно, самые необычные и исторически значимые раздевалки, в которых нам доводилось находиться.

Мы только что осмотрели все рабочие помещения для вечера боёв и подготовили две группы раздевалок — красную и синюю. По четыре раздевалки в каждой зоне.

Здесь, конечно, совершенно особая атмосфера. Эти помещения выглядят гораздо интереснее, они более исторические. Это совсем не типичная раздевалка.

Но в остальном это должен быть обычный турнирный вечер. Ничего экстраординарного происходить не должно — именно на это мы и рассчитываем. Надеюсь, когда бойцы приедут сюда, несмотря на всё, что окружает их в этих стенах, они будут чувствовать себя так, словно это самый обычный вечер боёв.

А сейчас, когда всё готово, выглядит это действительно очень неплохо», — рассказал в видео менеджер по организации мероприятий UFC Роджер Плантс.

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