Бойца RAF Джорджио Пулласа арестовали за нападение на брата жениха сестры

Боец лиги Real American Freestyle (RAF) Джорджио Пуллас был арестован 6 июня в Делрей-Бич (штат Флорида) по обвинению в нападении при отягчающих обстоятельствах, сообщает MMA Junkie. Позже его освободили под залог в размере $ 1500.

Согласно полицейскому отчёту, на вечеринке Пуллас бросил человека через стеклянный стол, в результате чего пострадавший получил рваные раны.

Сообщается, что Джорджио и его брат Николас оскорбляли свою сестру — будущую невесту — на мероприятии, которое также служило девичником. Жених и его брат вмешались после того, как Николас якобы толкнул сестру, после чего завязалась драка.

По словам жениха, Николас несколько раз ударил его по лицу, а когда тот упал, продолжил бить и пинать. Брат жениха попытался вмешаться, но Джорджио, по данным полиции, схватил его и швырнул через стеклянный кофейный стол, после чего нанёс ещё несколько ударов и начал душить.

Прибывшие полицейские обнаружили, что несколько человек, включая братьев Пуллас, скрылись. Обоих нашли в кустах у соседнего дома. Джорджио арестовали, Николасу предъявили менее тяжкое обвинение в простом нападении.

Пуллас известен по двум боям в RAF против топового легковеса UFC Армана Царукяна. Его последнее появление в лиге состоялось в мартовском реванше с Царукяном. Следующее слушание по делу назначено на 9 июля.