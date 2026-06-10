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Макгрегор призвал к немедленному запрету иммиграции после нападения в Северной Ирландии

Макгрегор призвал к немедленному запрету иммиграции после нападения в Северной Ирландии
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Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор призвал к немедленной остановке иммиграции из «стран третьего мира» после нападения с ножом в Белфасте, Северная Ирландия.

«Необходимо немедленно запретить иммиграцию из стран третьего мира. Помогайте им там, где они находятся. Так, как мы это делали на протяжении многих лет — прекрасно и благородно. Они больше не могут приезжать сюда», — написал Макгрегор в социальной сети Х.

Вечером 8 июня на одной из улиц северного Белфаста мужчина напал с ножом на местного жителя. Подозреваемый — 30-летний соискатель убежища из Судана, прибывший в Белфаст из Дублина три года назад. Ему предъявлено обвинение в покушении на убийство. Пострадавший находится в больнице в тяжёлом состоянии.

На следующий день в Белфасте вспыхнули беспорядки: сотни людей в масках поджигали дома, автомобили и магазины, принадлежащие мигрантам.

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