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Дана Уайт — об иске против UFC Freedom 250: мы ожидали этого, знали, что он будет

Дана Уайт — об иске против UFC Freedom 250: мы ожидали этого, знали, что он будет
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Глава UFC Дана Уайт прокомментировал судебный иск, поданный ветеранами и активистами с требованием отменить турнир UFC Freedom 250, который должен пройти 14 июня на Южной лужайке Белого дома.

«Ожидали судебного иска. Ожидали всего, что связано с этим событием. Думали, это произойдёт раньше. Мы знали, что он будет. Не знали, кто и как, но знали, что он будет», — приводит слова Уайта издание MMA Junkie.

Уайт не стал комментировать иск подробнее. Ранее истцы назвали мероприятие «глубоко коррумпированным», поскольку президент Дональд Трамп предоставил UFC и главе организации «беспрепятственный доступ к Белому дому и мемориалу Линкольна для проведения частного коммерческого спортивного мероприятия».

Иск поддержан организацией Public Integrity Project. Ветераны и активисты требуют отменить турнир, ссылаясь на законы, запрещающие проведение частных коммерческих мероприятий на федеральной земле.

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