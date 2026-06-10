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Топурия: если Гейджи попытается идти вперёд, я вырублю его за две минуты

Топурия: если Гейджи попытается идти вперёд, я вырублю его за две минуты
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Непобеждённый чемпион UFC в лёгком весе испано-грузин Илия Топурия заявил, что если временный чемпион Джастин Гейджи попытается двигаться вперёд, он нокаутирует его за две минуты. По словам Топурии, Чарльз Оливейра использовал ту же тактику, это стало самым быстрым поражением Гейджи.

UFC 2026. UFC White House — Freedom 250, Вашингтон, США
Илия Топурия — Джастин Гейджи
15 июня 2026, понедельник. 06:00 МСК
Илия Топурия
Не началось
Джастин Гейджи

«Если он сделает то, о чём говорил, — попытается идти вперёд и всё такое, — мне больше ничего и не нужно. Просто попробуй — и полдела уже сделано…

Если он полезет вперёд, я вырублю его, наверное, в первой же минуте или на второй. Он так действует во многих боях, даже когда проигрывал — как с Чарльзом, его самый быстрый проигрыш. С ним он делал то же самое. Посмотрите тот поединок. План был таким же, как сейчас озвучивает Джастин. И что случилось? Сколько мне понадобилось, чтобы его вырубить?

Что есть у Чарльза и чего нет у Джастина — так это то, что он очень опасен в партере. С этим парнем такой проблемы не будет. Не испытываю никакого давления, даже если он сможет меня перевести — что я считаю невозможным, — что он сделает в партере? Сколько продержит? Что вообще предпримет? Поэтому и вижу этот бой коротким. Не думаю — я точно знаю: если он попытается идти вперёд, вырублю его за две минуты. Я для него слишком хорош», — приводит слова Топурии издание MMA Junkie.

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