Администрация США выступила против иска об отмене турнира UFC у Белого дома

Администрация США выступила против иска, поданного с требованием отменить турнир UFC Freedom 250, который должен пройти 14 июня на Южной лужайке Белого дома.

В возражении на ходатайство истцов о вынесении временного судебного запрета на проведение турнира по смешанным единоборствам юристы, представляющие Службу национальных парков и министерство внутренних дел США, указали на «непростительную» задержку с подачей иска.

«Никто не принуждает истцов, взяв их на болевой приём, смотреть UFC Freedom 250 против воли. Общественные интересы не должны позволять им использовать «право вето возмущённого зрителя», особенно на столь позднем этапе», — приводит фрагмент из выдержки возражения издание MMA Junkie.

В правительственном меморандуме также отмечается, что мероприятие было публично анонсировано почти год назад, даты подтверждены Белым домом три месяца назад, а подготовка площадки велась несколько недель. На подготовку мероприятия потрачено более $ 60 млн и десятки тысяч часов труда. Ожидается более 4000 зрителей на Южной лужайке Белого дома (включая более 1000 военнослужащих) и более 120 000 посетителей поблизости Эллипса.

В документе подчёркивается, что 14 спортсменов мирового класса тренировались месяцами и приехали со всего мира, а многие зрители уже вложили средства в проживание, авиабилеты и другие расходы.

«Все эти надежды могут рухнуть в последний момент по прихоти двух человек, которые считают, что у них более изысканный вкус, и хотят испортить мероприятие для всех остальных», — говорится в меморандуме.

Иск был подан 6 июня организацией Public Integrity Project. Истцы называют мероприятие «коррумпированной схемой» по передаче Южной лужайки Белого дома и мемориала Линкольна частной коммерческой спортивной организации.