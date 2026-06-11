Перейра отреагировал на слова Уайта о «возможном величайшем бойце»

Бывший чемпион UFC в среднем и полутяжёлом весе бразилец Алекс Перейра ответил на слова главы лиги Даны Уайта, который заявил, что победа в третьем дивизионе сделает Перейру величайшим бойцом всех времён.

«Я не могу этого сказать, потому что я не следил за всеми бойцами в спорте, за всеми великими. Люди говорят разное, у всех своё мнение. Дана говорит это, но есть и другие точки зрения. В любом случае быть в таком обсуждении — это уже хорошо, приятно находиться в такой категории», — заявил Перейра на пресс-конференции перед UFC Freedom 250.

Перейра подерётся за временный титул в тяжёлом весе с Сирилем Ганом 14 июня на турнире UFC Freedom 250 у Белого дома.