Сириль Ган ответил на обвинения Тома Аспинэлла в мошенничестве, упомянув рефери UFC

Боец UFC Сириль Ган прокомментировал слова чемпиона организации Тома Аспиналла, которые тот произнёс после отмены титульного поединка.

В своих социальных сетях Аспиналл заявил, что Ган «мошенничал весь бой и пытался выколоть глаза».

«Это его мнение. У каждого может быть своё мнение. У нас прекрасные профессиональные рефери. Рефери ничего мне не сказал, потому что я уважаю правила», — приводит слова Гана MMAJunkie.

Напомним, поединок между Томом Аспиналлом и Сирилом Ганом на турнире UFC 321 в Абу-Даби был остановлен и признан несостоявшимся. В конце первого раунда Ган нанёс чемпиону тычок пальцем в глаз, что привело к кровотечению и временной потере зрения у Аспиналла, из-за чего он не смог продолжить бой. В связи с полученной травмой глаза Тому Аспиналлу потребовалась операция, однако UFC оставила за ним чемпионский титул.