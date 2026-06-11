Илия Топурия ответил на вопрос о победителе гипотетического боя с Хабибом Нурмагомедовым

Непобеждённый чемпион UFC в лёгком весе испано-грузин Илия Топурия ответил на вопрос журналистов, как бы закончился его гипотетический бой с бывшим чемпионом промоушена в лёгком весе и членом Зала славы UFC Хабибом Нурмагомедовым.

«Думаю, мы этого уже никогда не узнаем. Он прошёл потрясающий путь в UFC и во всей профессиональной карьере», — приводит слова Топурии «РИА Новости Спорт».

Илии Топурии 29 лет. Грузинский боец выступает в UFC с 2020 года. Всего на его счету в престижнейшей организации мира девять побед и ни одного поражения. Хабиб Нурмагомедов завершил карьеру в 2020 году с рекордом 29 побед и ни одного поражения.

Напомним, Топурия в ближайшем поединке сойдётся с американцем Джастином Гейджи. Их поединок состоится 15 июня на турнире UFC Freedom 250 в Белом доме, США.