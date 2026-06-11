«Он добился невероятного успеха». Илия Топурия с уважением высказался в адрес Хабиба

Непобеждённый 29-летний действующий обладатель титула UFC в лёгком весе испано-грузин Илия Топурия с уважением высказался в адрес 37-летнего члена Зала славы UFC, а также бывшего чемпиона UFC в лёгком весе россиянина Хабиба Нурмагомедова.

«Я испытываю бесконечное уважение к Хабибу. Он добился невероятного успеха в UFC, в профессиональном спорте», — приводит слова Топурии аккаунт KirmiziKoseMMA в социальной сети Х.

Орёл провёл последний бой на турнире UFC 254, который состоялся 24 октября 2020 года на острове Яс вблизи Абу-Даби (ОАЭ). Его соперником тогда был временный чемпион UFC в лёгком весе американец Джастин Гейджи. Бой завершился победой российского атлета удушающим приёмом во втором раунде. Для Нурмагомедова эта победа стала 29-й в карьере. После окончания боя Хабиб заявил о завершении карьеры в смешанных единоборствах.