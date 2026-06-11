34-летний действующий обладатель титула UFC в весовой категории до 77 кг россиянин Ислам Махачев получил чёрный пояс по тхэквондо из рук своего тренера, а также четырёхкратного чемпиона Европы по тхэквондо Сейфуллы Магомедова.

«Поскольку ты, Ислам, начинал со мной в тхэквондо, у моего тренера, хочу вручить тебе наш добок и чёрный пояс», – сказал Магомедов.

На данный момент Махачев идёт на серии из 16 побед в UFC. Всего на счету Ислама 28 побед и одно поражение. Россиянин в последнем бою, который состоялся на турнире UFC 322 в Нью-Йорке, встретился с австралийцем Джеком Делла Маддаленой. На кону стоял титул UFC в полусреднем весе. Бой завершился победой Махачева единогласным решением судей.