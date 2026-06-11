Дана Уайт заявил, что хотел поставить $ 10 млн на победу Джошуа в бою с Джейком Полом

Президент UFC Дана Уайт рассказал, что собирался поставить $ 10 млн на победу британца Энтони Джошуа в бою с американцем Джейком Полом, который состоялся 20 декабря и завершился победой Эй Джея нокаутом в шестом в раунде.

«Хотел поставить $ 10 млн на победу Энтони Джошуа [в поединке с Джейком Полом]. Я бы поставил на этот исход всё, что у меня есть. Но до этого Тому Аспиналлу нанесли тычок в глаза, после чего я подумал: «Чёрт возьми, а вдруг Джейк Пол выкинет какую-нибудь похожую хрень?!»

Если бы я ставил на этот бой, сидел бы и трясся от страха, что [Джошуа] порвёт переднюю крестообразную связку, потому что Джейк Пол постоянно бьёт его по ногам. Никогда не знаешь, что может случиться, когда делаешь ставку на спорт», — приводит слова Уайта аккаунт Championship Rounds в социальной сети Х.