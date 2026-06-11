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«Не готов ставить его выше Сен-Пьера или Хабиба». Кормье — о месте Перейры в истории ММА

«Не готов ставить его выше Сен-Пьера или Хабиба». Кормье — о месте Перейры в истории ММА
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Член Зала славы UFC, а также бывший чемпион UFC в полутяжёлом и тяжёлом весе американец Даниэль Кормье выразил несогласие с мнением, что бразилец Алекс Перейра может быть признан величайшим бойцом в истории ММА, если сможет победить француза Сириля Гана на турнире UFC White House — Freedom 250. Ивент состоится 15 июня в Вашингтоне (США). На кону противостояния будет стоять титул временного чемпиона UFC в тяжёлом весе.

UFC 2026. UFC White House — Freedom 250, Вашингтон, США
Алекс Перейра — Сириль Ган
15 июня 2026, понедельник. 05:30 МСК
Алекс Перейра
Не началось
Сириль Ган

«Я сказал ему, что не согласен [с утверждением, что он станет величайшим, если завоюет третий титул UFC]. На мой взгляд, он ещё не стал величайшим. Ему нужно защитить титул в тяжёлом весе. Как мне кажется, стать чемпионом в трёх весовых категориях — это одно из величайших достижений в истории. Но я пока не готов поставить его выше Сен-Пьера или Хабиба. Джон Джонс… Вы знаете, как я к этому отношусь», — приводит слова Кормье аккаунт FREAK.MMA в социальной сети Х.

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