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Илия Топурия заявил об отказе обмениваться рукопожатием с Гейджи после боя

Илия Топурия заявил об отказе обмениваться рукопожатием с Гейджи после боя
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Непобеждённый 29-летний действующий обладатель титула UFC в лёгком весе испано-грузин Илия Топурия заявил, что не станет обмениваться рукопожатием с временным чемпионом UFC в категории до 70 кг американцем Джастином Гейджи после окончания поединка. Их противостояние станет главным событием турнира UFC White House — Freedom 250. Ивент состоится 15 июня в Вашингтоне (США).

UFC 2026. UFC White House — Freedom 250, Вашингтон, США
Илия Топурия — Джастин Гейджи
15 июня 2026, понедельник. 06:00 МСК
Илия Топурия
Не началось
Джастин Гейджи

«У меня всегда было желание отправить Джастина в нокаут. После этого я бы пожал ему руку и проявил уважение, но на этот раз всё будет по-другому. Я не собираюсь проявлять к нему никакого уважения», — приводит слова Топурии аккаунт FREAK.MMA в социальной сети Х.

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