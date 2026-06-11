Илия Топурия заявил об отказе обмениваться рукопожатием с Гейджи после боя

Непобеждённый 29-летний действующий обладатель титула UFC в лёгком весе испано-грузин Илия Топурия заявил, что не станет обмениваться рукопожатием с временным чемпионом UFC в категории до 70 кг американцем Джастином Гейджи после окончания поединка. Их противостояние станет главным событием турнира UFC White House — Freedom 250. Ивент состоится 15 июня в Вашингтоне (США).

«У меня всегда было желание отправить Джастина в нокаут. После этого я бы пожал ему руку и проявил уважение, но на этот раз всё будет по-другому. Я не собираюсь проявлять к нему никакого уважения», — приводит слова Топурии аккаунт FREAK.MMA в социальной сети Х.