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Илия Топурия ответил, кого считает величайшим бойцом в полулёгком весе

Илия Топурия ответил, кого считает величайшим бойцом в полулёгком весе
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Непобеждённый 29-летний действующий обладатель титула UFC в лёгком весе испано-грузин Илия Топурия признал, что считает чемпиона UFC в полулёгком весе австралийца македонского происхождения Александра Волкановски величайшим бойцом в истории категории до 66 кг.

«Я очень уважаю Волка. Он отличный парень, великий боец. Лично для меня он величайший боец в полулёгком весе. У него была потрясающая карьера, и я отдаю ему должное», — приводит слова Топурии аккаунт FREAK.MMA в социальной сети Х.

Испано-грузинский спортсмен дебютировал в качестве профессионального бойца смешанных единоборств в апреле 2015 года. В североамериканской лиге Матадор начал выступать с октября 2020 года. В рекорде Илии 17 побед, из которых лишь две были одержаны решением судей, и ни одного поражения.

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