Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Сергей Спивак проведёт следующий бой на турнире UFC в августе — источник

Сергей Спивак проведёт следующий бой на турнире UFC в августе — источник
Комментарии

Шестой номер рейтинга UFC в тяжёлом весе, представляющий Молдавию, Сергей Спивак проведёт следующий поединок против 28-летнего представителя Бразилии Витора Петрино на турнире UFC в Лас-Вегасе (штат Невада, США), который состоится 23 августа. Об этом сообщает авторитетный телеграм-канал «Вестник ММА».

Сергею 31 год. В своём профессиональном рекорде в смешанных единоборствах представитель Молдавии имеет 18 побед, из которых 15 были одержаны досрочно, и шесть поражений. Спивак дебютировал в качестве профессионала в сентябре 2014 года.

Витор имеет в своём профессиональном рекорде 14 побед, из которых 10 были одержаны досрочно, и два поражения.

Материалы по теме
Полярный медведь в деле! Спивак в жёстком поединке перебил Делию
Полярный медведь в деле! Спивак в жёстком поединке перебил Делию
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android