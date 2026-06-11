Актуальная физическая форма Топурии и Гейджи перед боем на турнире UFC в Белом доме

Непобеждённый 29-летний действующий обладатель титула UFC в лёгком весе испано-грузин Илия Топурия и временный чемпион UFC в категории до 70 кг американец Джастин Гейджи продемонстрировали актуальную физическую форму в преддверии боя, который пройдёт на турнире UFC White House — Freedom 250. Ивент состоится 15 июня в Вашингтоне (США).

Фото: Пресс-служба UFC

Фото: Пресс-служба UFC

Напомним, Джастину 37 лет. В рекорде американского бойца 27 побед, из которых 21 была одержана досрочно, и пять поражений. Гейджи дебютировал на профессиональном уровне в смешанных единоборствах в 2011 году.

Испано-грузинский спортсмен дебютировал в качестве профессионального бойца смешанных единоборств в апреле 2015 года. В североамериканской лиге Матадор начал выступать с октября 2020 года. В рекорде Илии 17 побед, из которых лишь две были одержаны решением судей, и ни одного поражения.