Сириль Ган вспомнил, как переживал обстрелы в ОАЭ во время конфликта США с Ираном

Бывший временный чемпион UFC в тяжёлом весе француз Сириль Ган вспомнил, как переживал обстрелы в ОАЭ во время военной эскалации США с Ираном.

«После Рождества я уехал в Абу-Даби. Я думал, что мы проведём там где-то месяц сборов, а потом… Ко мне приехала моя семья навестить меня, потому что мы довольно долго не виделись. Девочки были в отпуске и приехали в Абу-Даби во время моего тренировочного лагеря. Мне действительно повезло, что им удалось улететь утром того дня, когда начались бомбардировки.

Я из любопытства стал просматривать билеты на самолёт, и вот тут начал сбываться самый катастрофичный сценарий. Это была суббота. Я встал рано, проводил семью в аэропорт и вернулся в постель. Затем просыпаюсь где-то в 11:00 утра или полдень. Захожу в телефон и читаю новости, а потом показываю их Фернану Лопесу. Сначала я отнёсся к этому с юмором: «Мы большие парни и не будем воевать». А потом сели и представили самый худший сценарий, который мог бы произойти. И вот я начал смотреть цены на авиабилеты на онлайн-агрегаторах. Началась катастрофа — не было ни одного доступного билета на рейс из Дубая ни в тот день, ни в следующий. Война началась три часа назад, а до понедельника ни одного рейса не было.

Мы начали звонить людям, чтобы узнать, как продвигаются дела, и тут, пока мы стояли на балконе, — произошёл взрыв: «Бабах». Я подумал: «Ого, это произошло прямо у нас за спиной». Как будто фейерверк взорвался прямо над нами, тем более что мы были на 53-м этаже в центре Дубая. Мы застряли… И поняли, что действительно застряли. После целой недели нам удалось найти рейс в Париж», — приводит слова Гана портал RMC Sport.