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Конор Макгрегор раскритиковал иммиграционную политику в Ирландии после нападения мигранта

Конор Макгрегор раскритиковал иммиграционную политику в Ирландии после нападения мигранта
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Бывший чемпион UFC в полулёгком и лёгком весе ирландец Конор Макгрегор раскритиковал иммиграционную политику правительства Ирландии после того, как вечером 8 июня на одной из улиц северного Белфаста мужчина напал с ножом на местного жителя. Подозреваемый — 30-летний соискатель убежища из Судана, прибывший в Белфаст из Дублина три года назад.

«Нам не рекомендуют ездить во многие страны, в том числе в Судан, Сомали и Алжир, о которых сейчас много пишут в ирландских газетах. И в то же время приглашают беженцев из этих стран к себе, оплачивая все расходы. То, что происходит на этом острове, просто нелепо!» — написал Макгрегор на своей странице в социальной сети Х.

Представителю Судана уже предъявлено обвинение в покушении на убийство. Пострадавший находится в больнице в тяжёлом состоянии. На следующий день в Белфасте вспыхнули беспорядки: сотни людей в масках поджигали дома, автомобили и магазины, принадлежащие мигрантам.

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