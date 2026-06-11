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Деррик Льюис: в прошлый раз, когда я дрался на улице, меня посадили на 3,5 года тюрьмы

Деррик Льюис: в прошлый раз, когда я дрался на улице, меня посадили на 3,5 года тюрьмы
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Бывший претендент на чемпионский титул UFC в тяжёлом весе (до 120 кг) американец Деррик Льюис с юмором высказался насчёт предстоящего поединка на открытом воздухе на турнире UFC White House — Freedom 250. Ивент состоится 15 июня в Вашингтоне (США). Соперником Льюиса станет непобеждённый соотечественник Джош Хокит.

UFC 2026. UFC White House — Freedom 250, Вашингтон, США
Джош Хокит — Деррик Льюис
15 июня 2026, понедельник. 04:30 МСК
Джош Хокит
Не началось
Деррик Льюис

«В прошлый раз, когда я дрался на улице, меня посадили на три с половиной года тюрьмы, так что у меня есть опыт. Я живу в Техасе. У нас целый день летают комары и атакуют насекомые. Кусают задницы весь день. Так что я к этому привык», — сказал Льюис на пресс-конференции.

Деррику 41 год. В качестве профессионального бойца смешанных единоборств Льюис дебютировал в апреле 2010 года. В своём профессиональном рекорде в ММА Чёрный зверь имеет 29 побед, 13 поражений, а один бой был признан несостоявшимся.

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