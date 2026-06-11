Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

«Белаз любит громко разговаривать». Рагозин высказался о поединке с Ковалёвым

«Белаз любит громко разговаривать». Рагозин высказался о поединке с Ковалёвым
Комментарии

Российский боец ММА, представляющий команду «Архангел Михаил», Михаил Рагозин выразил уверенность в том, что превосходит чемпиона RCC в среднем весе белоруса Владислава Ковалёва, более известного как Белаза. Их поединок пройдёт 4 июля на турнире RCC 25 в Екатеринбурге на «УГМК-Арене».

«В чём Белаз мне уступает? Напрямую так громко говорить не привык (смеётся). Белаз любит громко разговаривать. Но я считаю, что могу превзойти его во всех аспектах и выиграть этот бой», — сказал Рагозин в интервью корреспонденту «Чемпионата» Яхье Гасанову.

Михаилу 34 года. В своём профессиональном рекорде он имеет 25 побед, из которых 10 были одержаны досрочно, и шесть поражений.

Материалы по теме
Официально
Бой Владислава Ковалёва и Михаила Рогозина возглавит турнир RCC 25
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android