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Прогноз на бой Илия Топурия — Джастин Гейджи, 15 июня 2026

Виталий Слипенко дал прогнозы на два главных боя турнира UFC в Белом доме
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Бывший чемпион АСА в полусреднем весе россиянин Виталий Слипенко поделился ожиданиями от предстоящего турнира UFC White House — Freedom 250. Ивент состоится 15 июня в Вашингтоне (США).

«Крутое спортивное событие. Да, изначально ожидания были чуть завышены, но в любом случае это историческое событие для UFC. И поединки будут тоже ожидаемыми. В главном бою вечера фаворитом считаю Топурию. По уровню он сейчас гораздо сильнее Гейджи и на классе должен перебивать. Илия говорит, что нокаутирует Джастина за первые две минуты, но не думаю, что это будет так. Гейджи тоже опасен своими ударами, поэтому сразу идти с ним в размен не очень круто. А вот перебивать и потом финишировать — это куда логичнее.

В поединке Гана и Перейры выделить фаворита сложнее. Перейра выглядит монстром, но тут его ждёт тяжёлый вес. Другие мощности, другой держак, другой темп. Возможно, ему будет некомфортно. Плюс Ган постоянно двигается. Но почему-то мне кажется, что Алекс всё-таки донесёт свою пушку до подбородка Сириля», — сказал Слипенко в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.

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