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Рагозин: Исмаилов не вернётся в ММА, у него всё хорошо в телевизионной карьере

Рагозин: Исмаилов не вернётся в ММА, у него всё хорошо в телевизионной карьере
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Российский боец ММА, представляющий команду «Архангел Михаил», Михаил Рагозин выразил уверенность в том, что именитый боец смешанных единоборств соотечественник Магомед Исмаилов уже не возобновит карьеру профессионального бойца.

«Сейчас, если реально смотреть на вещи, то, наверное, этот бой уже неактуален. Мне кажется, Магомед не вернётся в профессиональные ММА, у него сейчас вроде бы всё хорошо в телевизионной карьере, в медиапространстве. Зачем ему возвращаться? Он уже не молод. Если там он зарабатывает больше, чем в боях, то такой поединок уже невозможен», — сказал Рагозин в интервью корреспонденту «Чемпионата» Яхье Гасанову.

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