Рагозин назвал экс-бойца UFC, с которым хотел бы провести бой

Российский боец ММА, представляющий команду «Архангел Михаил», Михаил Рагозин рассказал, что хотел бы провести поединок с бывшим бойцом UFC, выступающим в полусреднем весе, соотечественником Ринатом Фахретдиновым.

«Не хочется заглядывать за спину Белазу и думать о каких-то других соперниках, но я уже представлял, и мне было бы интересно провести бой с Ринатом Фахретдиновым. Он ушёл из UFC непобеждённым. Да, он дрался там в 77 кг, однако я знаю, что он много веса гоняет и в России раньше выступал в 84 кг. Такой бой был бы очень интересен лично для меня, проверить свой уровень, зная, что человек дрался в UFC и одержал там шесть побед», — сказал Рагозин в интервью корреспонденту «Чемпионата» Яхье Гасанову.