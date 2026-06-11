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«Политика сыграла свою роль». Рагозин высказался о результате боя Чимаев — Стрикленд

«Политика сыграла свою роль». Рагозин высказался о результате боя Чимаев — Стрикленд
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Российский боец ММА, представляющий команду «Архангел Михаил», Михаил Рагозин высказался о результате боя между представителем ОАЭ Хамзатом Чимаевым и американцем Шоном Стриклендом, который прошёл на турнире UFC 328 и завершился победой последнего раздельным решением судей. Таким образом, Шон завоевал титул чемпиона UFC в среднем весе.

UFC 2026. UFC 328, Ньюарк, США
Хамзат Чимаев — Шон Стрикленд (W)
10 мая 2026, воскресенье. 06:50 МСК
Хамзат Чимаев
Окончено
SD
Шон Стрикленд

«Честно, бой чуть-чуть удивил. Я ожидал и говорил до боя, что Стрикленд может навязать тяжёлый поединок Чимаеву. Считал, что либо Хамзат быстро финиширует, или может подустать, просесть. Но я думал, что это случится после второго, в конце третьего раунда, может быть, однако произошло гораздо раньше. Тут удивило, как он на этом фоне, когда казалось, что всё, бензобак во втором раунде закончился, неплохо провёл оставшиеся раунды. Конкурентные, близкие. Ну и решение можно было отдать и туда, и туда, но я считаю, тут решило, что Стрикленд дрался дома. Чуть-чуть политика всё-таки сыграла свою роль», — сказал Рагозин в интервью корреспонденту «Чемпионата» Яхье Гасанову.

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