Гассиев: никогда не стремлюсь к нокаутам. Выхожу на ринг с желанием победить

Российский боксёр Мурат Гассиев в преддверии своей первой защиты пояса регулярного чемпиона WBA поделился мыслями о предстоящем поединке с олимпийским чемпионом французом Тони Йока.

«В боксе важно то, с чем ты выходишь на ринг. Соперник может быть опытнее, сильнее, выше. Но у меня может быть больше желания. Повторюсь, важно, с чем ты выходишь на ринг. А я всегда это делаю с желанием победить и с намерением сделать всё возможное для этого. Мой нокаутирующий удар? Я никогда об этом не думал. Я просто тренировался и выполнял установки тренера. Мы никогда не оттачивали что‑то конкретное, а всегда проделывали общую работу. И так получилось, что люди иногда пропускали удары и падали после них. У меня никогда не было такого, что ко мне пришла мысль: «О, я нокаутёр».

Никогда не гонюсь и не стремлюсь к нокаутам. Я выхожу на ринг просто с желанием и целью победить. Но 12 раундов — большая дистанция, и, когда появляется возможность завершить поединок раньше, любой боксёр этим воспользуется. Как бы я описал Тони Йока? Ну, начнём с того, что это олимпийский чемпион. Это крупный, сильный и опытный боксёр с впечатляющей любительской карьерой. В общем, это хороший боксёр. Простого боя точно не будет», — приводит слова Гассиева пресс-служба Федерации бокса России.