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Рагозин сделал прогноз на третий бой между Петром Яном и Мерабом Двалишвили

Рагозин сделал прогноз на третий бой между Петром Яном и Мерабом Двалишвили
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Российский боец ММА, представляющий команду «Архангел Михаил», Михаил Рагозин сделал прогноз на третий поединок между Петром Яном и Мерабом Двалишвили, счёт в противостоянии которых — 1:1.

«В любом случае трилогия будет интересной, у них счёт 1:1. Что Мераб в первом бою победил безоговорочно, что Пётр во втором поединке его разобрал по полочкам. Третий бой, который поставит точку в их противостоянии, будет решающим. Плюс мы все видели, что во втором бою Мераб много пропускал и всё равно шёл вперёд, был очень зрелищный поединок. Для меня как для профессионала этот бой был очень красочным, содержательным. С удовольствием посмотрю третий поединок, но думаю, что у Мераба мало шансов и Пётр его заберёт», — сказал Рагозин в интервью корреспонденту «Чемпионата» Яхье Гасанову.

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