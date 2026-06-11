«Было удивительно». Рагозин прокомментировал поведение Чимаева после боя со Стриклендом

Российский боец смешанных единоборств Михаил Рагозин прокомментировал поведение бывшего чемпиона UFC Хамзата Чимаева после боя с американцем Шоном Стриклендом.

«Было немного удивительно, что человек столько лишнего и очень плохого наговорил… Хамзат спокойно после боя надел на него пояс. Не знаю, мы все разные люди, у всех свои мысли в голове, своё видение этой ситуации.

Одно дело — то, что пишут в интернете и транслируют в медиа. А может, на самом деле они дружески общались, а их менеджеры переписывались в интернете. Не могу судить, потому что сам не участник этого конфликта», — сказал Рагозин в интервью корреспонденту «Чемпионата» Яхье Гасанову.

Бой Михаила Рагозина против Белаза состоится 4 июля на турнире RCC 25.