Тренер Шона О’Мэлли: у него отличная реакция. Думаю, ему помогает Call Of Duty
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Тренер бывшего чемпиона UFC в легчайшем весе американца Шона О’Мэлли Тим Уэлш заявил, что видеоигры серии Call Of Duty помогли его подопечному улучшить реакцию и зрение.
UFC 2026. UFC White House — Freedom 250, Вашингтон, США
Шон О'Мэлли — Айманн Захаби
15 июня 2026, понедельник. 05:00 МСК
Шон О'Мэлли
Не началось
Айманн Захаби
«Помню, как Роберт Фоллис однажды сказал мне: «Музыку создаёт пространство между нотами». Это работает для Шона – он любит находится между: между разменами, между завязками. В такие моменты он ловит соперников и пробивает их. У него великолепное зрение, отличная реакция. Думаю, ему помогает Call Of Duty», – сказал Уэлш в интервью Деметриусу Джонсону на YouTube.
15 июня в рамках турнира UFC в Белом доме состоится бой Шона О’Мэлли с Айманном Захаби.
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