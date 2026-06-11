Фото: арена для UFC Freedom 250 за несколько дней до турнира

За несколько дней до турнира UFC Freedom 250, который пройдёт 14 июня на Южной лужайке Белого дома, был опубликован снимок арены.

Турнир UFC Freedom 250 на Южной лужайке Белого дома пройдёт в ночь с 14 на 15 июня. Начало ивента — в 3:00 мск. Основной кард стартует в 5:00.

Главным событием станет объединительный титульный бой в лёгком весе между чемпионом Илией Топурией и временным чемпионом Джастином Гейджи. В соглавном событии Алекс Перейра и Сириль Ган подерутся за временный титул в тяжёлом весе. Всего на турнире запланировано семь боёв.

Ожидается, что на Южной лужайке Белого дома соберутся более 4000 зрителей, включая более 1000 военнослужащих. Ещё свыше 120 000 человек будут следить за турниром поблизости Эллипса.