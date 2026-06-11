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«Не знаю, где он нашёл в себе голод». Рагозин высказался о «втором пике» Петра Яна

«Не знаю, где он нашёл в себе голод». Рагозин высказался о «втором пике» Петра Яна
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Российский боец смешанных единоборств Михаил Рагозин заявил, что у Петра Яна начался второй пик карьеры. По словам Рагозина, в боях Ян снова выглядит злым, голодным и агрессивным.

«Думаю, да, это второй пик. Но он всегда был в хорошей форме, сильно не скатывался. Однако именно психологически чувствовалось, что тогда, когда он впервые завоевал пояс, Пётр был такой злой, голодный, агрессивный в боях. Сейчас это снова чувствуется.

Не знаю, где он нашёл в себе этот голод, как смог его вернуть, но в боях прямо искры летят от него, это видно», — сказал Рагозин в интервью корреспонденту «Чемпионата» Яхье Гасанову.

Бой Михаила Рагозина против Белаза состоится 4 июля на турнире RCC 25.

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