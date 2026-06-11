Льюис — о награде за 75 чистых допинг-тестов: что это за хрень? Я — пример для детей?

Бывший претендент на чемпионский титул UFC в тяжёлом весе (до 120 кг) американец Деррик Льюис, получивший памятный значок за 75 чистых допинг-тестов, отреагировал на награду и на то, что его назвали «примером для детей».

«Что это за хрень была? Я же говорил вам, что я чист. Пример для детей? Да нахрен этих детей… Ладно, на самом деле это круто. Я всегда на унитазе, когда они звонят насчёт этих допинг-тестов. И потом они ждут по три-четыре часа у меня дома, чтобы я помочился», — приводит слова Льюиса YouTube-канал MMA Junkie.

Деррику Льюису 41 год. В качестве профессионального бойца смешанных единоборств Льюис дебютировал в апреле 2010 года. В своём профессиональном рекорде в ММА американец имеет 29 побед, 13 поражений, а один бой был признан несостоявшимся.