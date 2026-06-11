Чарльз Оливейра отдал предпочтение себе в сравнении с Хабибом Нурмагомедовым

Обладатель титула BMF бразилец Чарльз Оливейра в игре «Победитель остаётся» (Winner Stays On) выбрал себя победителем в гипотетическом бою с бывшим чемпионом UFC в лёгком весе россиянином Хабибом Нурмагомедовым.
Интервьюер: Конор Макгрегор или Бенил Дариуш?
Оливейра: Конор Макгрегор.
Интервьюер: Конор Макгрегор или Матеуш Гамрот?
Оливейра: Думаю, Гамрот победил бы. Он бы просто всё время боролся. Гамрот.
Интервьюер: Матеуш Гамрот или Тони Фергюсон?
Оливейра: Тони.
Интервьюер: Тони Фергюсон или Джастин Гейджи?
Оливейра: Тони.
Интервьюер: Тони Фергюсон или Дастин Порье?
Оливейра: Тони.
Интервьюер: Тони Фергюсон или Хабиб Нурмагомедов?
Оливейра: Хабиб.
Интервьюер: Хабиб Нурмагомедов или Чарльз Оливейра?
Оливейра: Чарльз Оливейра, — сказал спортсмен в видео, опубликованном в аккаунте GOYAGEAR в соцсети.