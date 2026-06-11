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Чарльз Оливейра отдал предпочтение себе в сравнении с Хабибом Нурмагомедовым

Чарльз Оливейра отдал предпочтение себе в сравнении с Хабибом Нурмагомедовым
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Обладатель титула BMF бразилец Чарльз Оливейра в игре «Победитель остаётся» (Winner Stays On) выбрал себя победителем в гипотетическом бою с бывшим чемпионом UFC в лёгком весе россиянином Хабибом Нурмагомедовым.

Интервьюер: Конор Макгрегор или Бенил Дариуш?

Оливейра: Конор Макгрегор.

Интервьюер: Конор Макгрегор или Матеуш Гамрот?

Оливейра: Думаю, Гамрот победил бы. Он бы просто всё время боролся. Гамрот.

Интервьюер: Матеуш Гамрот или Тони Фергюсон?

Оливейра: Тони.

Интервьюер: Тони Фергюсон или Джастин Гейджи?

Оливейра: Тони.

Интервьюер: Тони Фергюсон или Дастин Порье?

Оливейра: Тони.

Интервьюер: Тони Фергюсон или Хабиб Нурмагомедов?

Оливейра: Хабиб.

Интервьюер: Хабиб Нурмагомедов или Чарльз Оливейра?

Оливейра: Чарльз Оливейра, — сказал спортсмен в видео, опубликованном в аккаунте GOYAGEAR в соцсети.

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