Даниэль Кормье надеется, что UFC и Том Аспиналл придут к общему мнению

Бывший чемпион UFC в двух дивизионах Даниэль Кормье заявил, что тяжеловесу Тому Аспиналлу и UFC необходимо прийти к соглашению, поскольку чемпион должен сражаться с сильнейшими.

«Нам нужно, чтобы Том Аспиналл присоединился к UFC, потому что именно здесь сражаются лучшие тяжеловесы мира. А Том Аспиналл — один из лучших тяжеловесов; более того, Том Аспиналл — лучший тяжеловес в мире, ведь он чемпион мира, а чемпион мира должен выходить на ринг.

Так что да, очень важно, чтобы Том и UFC пришли к общему мнению, и я с нетерпением жду этого, потому что каждый раз, когда он выходит на ринг, это потрясающе, это весело, и он просто зверь.

Если после этого уикенда появится новый временный чемпион, который заберёт всю эту славу, связанную с главным и соглавным боем в Белом доме, это будет потрясающее зрелище. В общем, да, им нужно прийти к общему мнению», — заявил Кормье во время медиадня UFC Freedom 250.